高盛、花旗 看空新興市場

2018-06-27 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



隨著貿易戰不斷升級，新興市場貨幣正邁向2016年美國大選以來最大單月跌勢，高盛與花旗等業者對新興市場的前景也漸趨保守，建議投資人規避新興市場風險。

有鑑於貿易戰升溫可能引發全球經濟衰退，對新興市場採取「規避風險」的意識提高，高盛集團轉而採取較「防守」的姿態，逐漸減少開發中國家貨幣的加碼部位。高盛指出，該集團之前傾向不宜過度解讀各方對貿易的言詞交鋒，但如今已採取較防禦的看法。

花旗則警告，流向新興市場資產的投資金額會下滑；摩根士丹利也下修對新興市場資產的推薦評級，因美元可能升值的風險，以及日漸升高的貿易威脅。

裕信銀行（UniCredit）跨資產策略師拉圖嘉說：「貿易顯著放緩將使全球經濟成長前景大幅惡化，風險性資產也將受衝擊…新興市場的曝險特別大。」

儘管正延燒的貿易衝突目前仍未有清楚的解方，一些基金經理人仍較樂觀看待中期的經濟前景。瑞銀集團（UBS）全球財富管理部門將新興市場股票評等下修為中立，但表示貿易風險應該會在接下來幾個月減弱，並使新興市場股票出現雙位數漲幅。

美國正深陷貿易戰漩渦中，投資人因此更加留心。美國與中國相互進行一連串爭鋒相對的關稅報復措施後，知情人士指出，美國也可能加強對中國投資案的審查，進而開闢新戰場。

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯（Mark Mobius）則建議買進土耳其里拉，因為價位便宜。

他也認為，韓元匯率被低估10%、人民幣被低估了15%，他預估，新興經濟體今年國內生產毛額（GDP）平均成長率將為5%。