經濟衝擊程度 緊盯三指標

2018-06-27 00:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 李孟宗 ／綜合外電



美國與中國、歐盟等夥伴間的貿易爭端升高，不僅引發金融市場隨之動盪，也威脅全球經濟成長。彭博資訊訪調的多名經濟學家認為，要研判貿易戰對經濟的衝擊程度，可關注企業信心、新出口訂單及貿易量等經濟指標。

經濟日報提供 分享 facebook 首先是Ifo經濟研究所編製德國和歐元區信心指數。德國是歐洲最大經濟體和全球出口大國，特別易受貿易減緩的衝擊。Berenberg經濟學家施密丁說，各國目前宣布的貿易報復措施，主要影響企業信心，因此他主要觀察Ifo預期指數等具前瞻性信心指標及法國企業本身的生產展望。

南韓出口數據是分析師衡量全球成長走勢時偏愛的指標，台灣外銷訂單也是觀察重點。彭博資訊首席經濟師歐樂鷹說，作為亞洲電子供應鏈切入點，南韓是關鍵指標，6月前20日的出口表現不佳，年比萎縮4.8%，扭轉5月同期的14.8%漲幅，這絕不是好現象。

若要掌握需求，則可留意摩根大通全球製造業採購經理人指數（PMI）中的新出口訂單。滙豐亞洲經濟研究部共同主管范力民指出，此數據最近大幅下挫，可能反映貿易政策的變數日益增長。他也關注中國進口加工商品，這是亞洲供應鏈及外國直接投資的有用指標。

新加坡瑞穗銀行經濟學和策略部門負責人瓦拉丹則較關注三大指標：歐亞製造業PMI、全球貿易量（以「驗證」PMI數據透露的訊息），以及生產者物價指數（PPI），尤其是美國PPI較能研判關稅對供應鏈的影響。