油市展望 聚焦供給數據

2018-06-27 00:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



在石油輸出國組織與減產夥伴國（OPEC+）上周敲定增產協議後，國際油市下半年將聚焦於供給數字。

由於加拿大一處重要的油砂設施關閉、利比亞一處石油出口港掌控權出現爭議、以及沙烏地阿拉伯與科威特之間的中立區油田停產，國際油價26日盤中上漲0.6%至0.9%，但漲勢仍遭受OPEC等產油國增產與貿易爭端升高的壓力。

展望下半年，市場焦點將轉向供給數據。OPEC+將每日增產100萬桶，市場普遍認為不利油價，但OPEC+決定增產是因預期供給量將減少，包括來自委內瑞拉、伊朗及利比亞的供給都可能下滑。

渣打銀行指出，光是這三個國家，年底前的日產量便可能比現在少150萬到230萬桶，美國頁岩油產量因受到產區油管設施不足的限制，增產量可能減緩，預料到明年才能擴張。因此預料油價每桶上漲10到15美元的機率，比下跌10到15美元的機率高。

至於油市是否有夠多的緩衝供給量，國際能源總署（IEA）計算，整個OPEC擁有每天350萬桶的閒置產能，沙烏地阿拉伯約占60%。

根據IEA的定義，閒置產能是指在90天內便能開始生產，並持續生產一段時間的產能。

牛津能源研究所指出，每天增產100萬桶對油價的衝擊可能相當有限，因為當前的油市特色是庫存量下降、閒置產能偏低，吸收任何供給或需求干擾的能力有限。

油市著名經理人安度蘭德認為，油價將恢復漲勢。紐約Massar商品避險基金經理人則說，油市已「不在意」OPEC的決定，因為OPEC+試圖在維持內部團結及安撫消費國之間尋求平衡。