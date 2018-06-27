英車廠示警 脫歐威脅86萬就業

2018-06-27 00:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



英國汽車製造與貿易協會（SMMT）警告英國首相梅伊，對汽車產業來說，不存在「英國脫歐紅利」，英國脫歐的不確定性已使汽車業的新投資腰斬，且威脅整體產業的近86萬個就業。 英國脫歐威脅汽車產業近86萬個就業。 美聯社 分享 facebook

SMMT於26日發布的數據顯示，1月至6月21日對英國汽車產業新廠、機械、車款及車款發展的新投資，降至3.473億英鎊（4.611億美元），遠低於一年前的6.474億英鎊。汽車產業是英國主力產業之一，聘有85.6萬人，其中18.6萬人是生產線工人。

SMMT執行長霍斯表示，對汽車產業而言，根本沒有「脫歐紅利」，當地汽車業競爭力可能逐漸減弱，更難發展出新一代車款，汽車產業面臨的情況好比被千刀萬剮而死。霍斯也呼籲政府應重新思考脫歐談判的底線，否則整體產業的就業將受威脅。

這項發言是英國企業界迄今最嚴重的警告，SMMT也再次呼籲在政府提出「可靠B計畫」前，英國能留在關稅聯盟。該協會已希望政府至少留在歐盟關稅聯盟，並達成能帶來單一市場益處的協議。目前梅伊的立場是退出關稅聯盟。

SMMT發表評論的幾小時前，德國車商寶馬（BMW）一名主管說，若英國脫歐嚴重擾亂供應鏈，可能關閉生產Mini、勞斯萊斯等汽車的工廠。

但寶馬另一名主管羅伯森26日否認將因英國脫歐而把產線移出英國，雖然該公司正悄悄擴張荷蘭一座新的組裝廠。

梅伊曾指出，英國明年3月29日退出歐盟後，將停止向歐盟貢獻預算，屆時英國將有更多資金可供支出，但SMMT抨擊這種說法。

學者：付出代價愈來愈高

英國公投決定脫歐已屆滿兩年，雖然英國經濟並未陷入衰退，但經濟學家指出，受當前英國政局動盪、退出歐盟後的貿易流動預料將轉弱等因素影響，脫歐的代價只會愈來愈高。

經濟學家指出，任何導致英國退出單一市場脫歐後果，都可能導致未來幾年貿易活動降溫，進而影響生產力成長，移民也很可能受到限制。據彭博預測英脫「中間版本」，英將取得加拿大模式貿易協議，移民人數年減10萬，到2030年英經濟規模縮水幅度可能不到5%。