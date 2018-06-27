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全球技術工缺口 將逾8,500萬

2018-06-27 00:29經濟日報 編譯謝汶均／綜合外電

光輝國際公司（Korn Ferry）進行的調查顯示，到2030年時，全球技術嫻熟員工數將供不應求，技術短缺人數將達逾8,520萬人，導致屆時的企業未實現年營收達到8.452兆美元，相當於德國與日本的國內生產毛額（GDP）加總。

光輝國際在報告中指出，捷克、波蘭、匈牙利和斯洛伐克等失業率低且製造業正興盛的國家中，勞工短缺已促使企業加速自動化和使用機器人，但不是為了取代人類，而是沒有足夠的勞工可以補足工廠的職缺。

在亞太地區，技術嫻熟員工短缺對經濟造成的衝擊最明顯，2030年時，此問題會使該地區損失4.238兆美元的收入，中國和日本受到的衝擊將最嚴重。中國將有1.434兆美元的未實現產值，金融服務業是最深受其害；日本則有1.387兆美元的未實現產值，其中製造業的勞工短缺問題尤其嚴重。

相較下，印度則是光輝國際調查的20個已開發和開發中經濟體中，唯一一個預料將會出現技術嫻熟員工數供過於求的國家，預期到了2030年，該國的技術嫻熟員工數將多出2.45億人。光輝國際表示，技術嫻熟員工數不足可能造成薪水攀升，在2030年，全球勞工成本將因此每年增加2.5兆美元。

斯洛伐克波蘭薪水
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