全球人才荒 12年來最嚴重

2018-06-27 00:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



全球人力短缺問題十分嚴重。 美聯社 分享 facebook 最新報告顯示，全球人力短缺的問題為12年來最嚴重，其中以日本「人才荒」的問題最嚴峻，台灣也有78%受訪雇主面臨徵才困難窘境，位居全球第三高，在貿易戰鼓聲隆隆威脅全球經濟成長動能之際，這個問題也增添全球經濟的挑戰。

彭博資訊報導，人力資源機構萬寶華集團（Manpower）公布的「2018全球人才短缺調查」顯示，全球45%受訪雇主正面臨人才難尋的困境，比去年高5個百分點，比率攀抵12年來最高水準；員工總人數超過250人的大公司缺工問題更嚴重，比率達到67%。

經濟日報提供 分享 facebook 調查結果顯示，以個別國家來看，日本有89%受訪雇主面臨人力短缺的問題，比率最高，台灣也有78%，分別高於香港的76%、新加坡的56%及中國的13%，中國是全球徵才困難度最低的國家。萬寶華這次調查近4萬家公司，涵蓋43個國家及地區。

報告指出，在日本，勞動力供應短缺、人口結構老化及移民限制三大因素，持續加劇人才短缺的問題，羅馬尼亞與台灣則是反映近年企業因缺工而擴大近岸外包與離岸外包工作，結果就是雇主有許多職位填不滿，威脅成長與經營效率。

業務代表、工程師等職缺難以填補，顯示儘管中國經濟成長趨緩，面臨貿易保護主義的風險，人才依然供不應求，特別是亞洲。

人才荒也凸顯了已開發國家的長期趨勢，譬如人口老化導致勞動力人口減少、工作環境快速演變從而要求勞工不斷學習新技能。

高技術人才的流動性較高，也導致阿根廷等成長動能相對疲弱的經濟體面臨人才供應不足的問題。調查顯示，為了因應這個問題，超過50%受訪企業在培訓員工方面做更多投資，比率是四年前的兩倍。

這份報告也點出過去十年來企業最難尋覓的人才類型，包括技能嫻熟的技術人員、業務代表、工程師、卡車等車輛駕駛、技師以及資訊科技（IT）專家等。