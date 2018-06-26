賓士砸213億南非擴廠 製造下一代C-Class

2018-06-26 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



南非總統拉馬福薩26日宣布，德國豪華車品牌賓士承諾投資6億歐元（約台幣213億元），擴充賓士位於南非「東倫敦市」工廠的產能，賓士下一代C-Class將在這個廠生產。

賓士東倫敦廠1958年成立，目前雇用3300人，將增聘六成人力，以負荷擴充後的產能。這個廠去年製造11萬輛車。