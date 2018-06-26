經濟解析／下半年國際油市展望：聚焦供給數字

2018-06-26 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



油國組織與夥伴國（OPEC+）上周部長會議之後，下半年國際油市將聚焦於供給數字。

1.供給情勢將如何？

每天供給量增加100萬桶，市場普遍認為對油價不利。但OPEC+決定增產的原因，在於預期供給量將減少。委內瑞拉的經濟與政治危機，已經使OPEC過去12個月來每天的總產量減少70萬桶，造成超額減產，並帶動油價上漲。未來伊朗將面臨美國的經濟制裁，石油出口量可能減少。另外利比亞內部動盪，也使石油日產量由之前的100萬桶減少到僅40萬桶。

渣打銀行指出，光是這三個國家，年底的日產量便可能比現在少150萬-230萬桶。其中委內瑞拉可能減少50萬桶，伊朗100萬桶；利比亞如動盪升高，將減少80萬桶。美國頁岩石油產量受到產區油管設施不足的限制，增產量可能減緩，預料到明年才能擴張。因此預料油價每桶上漲10-15美元的機率，比下跌10-15美元的機率高。

2.油市是否有多夠的緩衝供給量？

根據國際能源總署（IEA）的定義，閒置產能是指在90天內便能開始生產，並持續生產一段時間的產能。IEA計算，整個OPEC擁有每天350萬桶的閒置產能，其中沙烏地阿拉伯約占60%。沙國能源部長法利赫已表示，擁有閒置產能的國家（沙國、波斯灣國家及俄羅斯）將增產，以補足無法增產國家的產量缺口。

牛津能源研究所指出，每天增產100萬桶可能相當「短命」。目前油市的特色是庫存量下降，閒置產能偏低，油價傾向上漲，且吸收任何供給或需求干擾的能力有限。

3.避險基金及交易商怎麼看油價協定？

避險基金年初來一直強力做多油價，但過去兩個月已趨審慎，縮小淨多部位約三分之一。目前問題在於OPEC+決定增產，是否代表多頭將出場，還是將再加碼。

油市著名經理人安度蘭德在會議前曾警告，OPEC+不應「打光子彈」，因為閒置產能有限。他會後表示，「我認為他們已經沒有子彈」，暗示油價將恢復漲勢。

紐約Massar商品避險基金經理人表示，油市已經「不在意」OPEC的決定，因為OPEC+試圖在維持內部團結及安撫消費國之間尋求平衡。