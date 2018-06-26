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貿易戰憂慮嚇跌全球股市 歐股開盤逆勢漲

2018-06-26 17:18中央社 倫敦26日綜合外電報導

歐洲主要股市昨天因擔憂全球爆發貿易戰下挫約2%後，今天開盤上漲。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE-100）早盤上漲0.3%，來到7532.49點。

在歐元區，德國法蘭克福股市DAX指數（DAX 30）上揚0.7%，至12355.66點；巴黎證商公會指數（CAC 40）漲0.5%，至5308.88點。

美國總統川普計畫再對中國在美投資設限，全球股市昨天應聲重挫。市場擔憂美國準備在與中國的經濟對峙再祭新招，亞洲股市今天隨華爾街股市大幅下滑走挫。

法蘭克福巴黎華爾街
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