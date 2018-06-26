華爾街超擔心：殖利率曲線趨平 趨近預測衰退來臨

2018-06-26 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



市場憂心川普政府打貿易戰，紐約道瓊工業指數25日大跌逾300點，交易員很無奈。法新社 分享 facebook

華爾街目前的熱議話題之一是債券殖利率曲線，因為該曲線已非常趨近於預測經濟衰退即將到來。

紐約時報報導，通常在經濟狀況良好時，長期債券（如10年期美國公債）的利率會高於短期債券（如2年期美國公債），這是為了彌補通膨，因為強勁的成長可能引發物價上漲。但最近，即使經濟顯現活力，長期債券殖利率卻上升緩慢，這表示交易員擔心長期成長率。在此同時，聯準會調升短期利率，換句話說，長短期債券利差收窄「趨平」。

上週四，2年和10年期美債利差約0.34個百分點。上次出現這種水平是2007年，美國經濟正要陷入近80年來最嚴重的經濟衰退。

提及金融危機聽來很嚇人，但光是長短期利差趨平，並不代表美國就會進入另一次衰退。但若態勢不變，長期利率終將低於短期利率，也就是殖利率曲線呈現「倒轉」。

殖利率曲線倒轉被視為經濟衰退的強有力訊號。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯今年說，各界都在觀望。

根據舊金山聯邦準備銀行的研究，殖利率曲線倒轉正確預測自1995年來的所有9次衰退，唯一一次假陽性，其後也跟隨了經濟成長放緩。

這是為什麼投資人這麼擔心債券殖利率曲線趨平。但此刻美國失業率明明處於18年新低、企業投資正在加速、消費者支出有反彈跡象，完全不像衰退的前奏。

部分華爾街經濟學家解釋，目前的經濟活力若只反映美國總統川普政府減稅造成的短期刺激，經濟放緩也不足為奇。

恐懼心理可能在其中插一腳，所以要小心，殖利率曲線有時也可能形成反饋迴路：如果有足夠多的投資人擔心經濟衰退，他們可能買進更多長期公債，造成殖利率曲線扁平化或倒轉，結果又再促使更多人買進長期公債。

此外，殖利率曲線也有實際影響力，該曲線促成一些對美國經濟健康狀況至關重要的決策。例如以短期利率借錢進來、以長期利率放款的銀行活動，會因為殖利率曲線倒轉而減少收益，意味放款變成虧錢生意。這在貸款是經濟活動命脈的美國來說，會給經濟成長踩煞車。

但包括德意志銀行經濟學家陸澤提在內的人認為，不要過度解讀殖利率曲線的走勢，因為上次經濟衰退時，各國央行執行量化寬鬆政策，目前他們手上還有大量公債，長期利率因此維持低檔，如今聯準會收緊貨幣政策，升息使短期利率走高，殖利率曲線自然扁平化，「走勢不像以前是可信賴指標」。