美元對日圓貶至兩周來最低 空頭回補提振歐元

2018-06-26 07:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元／日圓持續出現避險交易。路透 分享 facebook 美元兌日圓貶到兩周來谷底，美國和其他主要經濟體貿易衝突加劇，影響市場對風險的胃納。

美元兌日圓貶0.2%至109.77，盤中一度下跌0.6%。白宮貿易顧問納瓦羅對CNBC表示，財政部將於本周五公布限制外國投資的報告並非全面性的，針對的是中國，而非其他國家。日圓兌美元短暫回吐部分漲幅。

納瓦羅有此番評論之前，美國財政部長米努勤在推特上說，有關限制中國投資的報導不正確，政府將就盜竊技術的國家發表一項聲明，該聲明「不是專門針對中國，而是針對所有試圖竊取我們技術的國家」。

Klarity FX主管 Amo Sahota說：「美元／日圓持續出現避險交易，盤中也因美股未能反彈而一路受壓。」

歐元兌美元上漲0.5%至1.1704；在空頭回補的推動下升破21日移動均線1.1675，之後在尾盤漲勢止步，因歐洲央行執委會成員Benoit Coeure接受《費加羅報》採訪時說，央行預計利率將在2019年夏季末前保持不變。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.2%至94.289。

澳元兌美元下跌0.4%至0.7414，大宗商品價格下跌凌駕中國定向降準向市場釋放資金的影響；中國和歐盟都警告，若貿易緊張局勢升級，有可能對世界經濟產生衝擊和衰退性影響。