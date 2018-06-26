貿易衝突升高 標普、那指創逾2個月最大單日跌幅

2018-06-26 06:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國股市周一重挫，主因美國引發的貿易衝突不斷升級，標普500指數和那斯達克指數寫下逾兩個月來最大單日跌幅，道瓊工業指數自2016年6月來首度收在200日移動均線以下。

道瓊工業指數收跌328.09點或1.33%，至24,252.80點；標普500指數下跌37.81點或1.37%，至2,717.07點；那斯達克指數收低160.81點或2.09%，至7,532.01點。

「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）攀升至近一個月最高。

據傳美國財政部正在研擬阻止中資持股25%以上的企業收購美國科技公司，標普500指數周一早盤一度下跌2%。不過，美國財長米努勤表示，財政部即將採取的投資限制不只針對中國，將適用於「所有試圖竊取我們技術的國家」。白宮貿易顧問納瓦羅也示意，投資限制的立場比預期溫和，美股三大股指跌幅收斂。

科技股跌幅最大，那斯達克指數重挫2.1%。標普科技指數下跌2.3%，創逾兩個月最大日跌幅。費城半導體指數挫跌3.1%。

上周領漲美股的所ANG股走低，臉書周一下跌2.7%，亞馬遜跌3.1%，Netflix跌6.5%，字母跌2.6%。