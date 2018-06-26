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世足／C羅12碼意外失手被逼平 葡萄牙落居分組第2仍晉級

預期增產效應 國際油價跌

2018-06-26 06:20中央社 紐約25日綜合外電報導

由於石油輸出國家組織（OPEC）與合作夥伴達成增產協議，投資人預期全球每日將增加100萬桶原油供應，國際油價今天滑落。

紐約商品交易所西德州中級原油8月交割價下挫39美分或0.57%，以每桶68.19美元作收。

倫敦北海布倫特原油8月交割價下滑70美分或0.93%，收在每桶74.85美元。

紐約油價倫敦
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