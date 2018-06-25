為什麼蘋果應該僱用你阿嬤？

2018-06-25 23:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



美國的人口正變得愈來愈老、愈來愈富有，病症也愈來愈多。

亞馬遜、Google母公司字母公司和蘋果公司均已為年長美國人研發專用設備，這些業者開發的語音助理會隨著累積更多用戶資訊而變得更聰明。

不過，儘管這些科技大廠已進行一些嘗試，卻仍未投入大量資源，以讓這些應用程式（App）和服務更適合長者使用。相較之下，科技大廠仍偏好針對大眾消費市場的設計，而此市場通常是以千禧世代為主。

外國媒體CNBC報導，年長的專家表示，在未來幾年間，這個情勢將會改變。其中一個加速改變的方式是，科技業聘僱更多了解長者需求的員工，換句話說，他們應該聘請更多年長美國人。

Aging 2.0團體共同創辦人菲克（Katy Fike）說：「對科技公司來說，這完全是個盲點。」她表示，這些企業應該特別考慮聘請、面試更多年長女性，「女性通常活得比較久，也會持續為家庭和年長的父母做採買的決定…這和以年輕、男性科技員工為主（的科技業）是完全相反的」。