三星電子本月召開會議 首要關注的是：中國風險

2018-06-25 23:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



知情人士透露，三星電子6月22至26日召開企業會議時，如何儘量降低中國監管壓力日增所造成的負面影響，將是首要議題。

韓國時報報導，一名三星員工表示，「中國若施加最大限度的壓力，可能使產業政策出現變化。三星正面臨中國多方面施壓，因此須提前準備因應更進一步的不利情況。（會議上）其次要討論的議題是智慧手機成長疲弱，以及如何恢復電視和OLED面板事業的成長」。

三星每年6月及12月會各召開一次企業會議，以衡量並評估三星的全球營運狀況。三星的三大事業部門－電子零組件、資訊科技（IT）與手機、以及消費電子產品，將各自在6月22日、25日及26日開會。

這名不願透露姓名的員工也說，在三星要處理許多內、外部問題之際，與會者也將討論如何維持獲利能力。

另一名三星主管說，「三星先前是以事業發展為優先，但（如今）我們必須思考如何長期永續（經營），並把目光放至明年年報之後。要壯大事業，有賴需要最合適的知識資本、特定的策略夥伴，以及市場需要的服務和產品，中國是塊機會之地，但三星的問題在於，中國正要求取得三星智慧手機、顯示器及半導體的專利」。

中國政府過去幾年推動的措施已幫助當地企業的發展，卻是以犧牲三星等跨國企業為代價換來的。

三星是中國最大的外國投資人，已投資逾140億美元。但中國市場的規模之大，也意味著只要政府政策或消費者需求出現微小變化，就會影響三星的獲利。