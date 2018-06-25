蘋果傳要公布新一代防水AirPods 但…

2018-06-25 23:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



彭博資訊報導，蘋果公司據傳正在研發新一代AirPods耳機，新的AirPod可以防水，也能降噪，售價可能會比目前的AirPod貴。

不過，消息人士指出，新款AirPods的防水功能仍僅能抵擋汗液和雨水，不能直接浸泡在水中。