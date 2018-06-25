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反制「中國製造2025」 川普要限制中國投資美科技業

2018-06-25 23:06經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

消息人士透露，美國總統川普正打算動用1970年代通過的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），限制中國投資美國科技業，還要擴大限制技術出口至中國，藉此對美中貿易戰祭出新招數，而且這顯然是衝著「中國製造2025」計畫而來。

全球貿易爭端疑慮揮之不去，拖累歐美股市25日盤中跌逾1%，道瓊工業指數跌逾250點（跌幅1%），投資人轉向公債等安全資產。

華爾街日報報導，川普政府這兩項措施預定在本周內宣布，目標是阻撓中國力拚在資訊科技、航太、電動車與生技產業等十大領域，成為全球龍頭的「中國製造2025」計畫取得進展。

美國財政部正草擬規定，禁止陸資持股比率達25%以上的企業收購、或投資白宮所謂涉及「產業關鍵技術」的美國企業。消息人士透露，對持股比率的上限規定最終可能還會更低。財政部預定30日前公布相關措施。

根據川普政府考慮中的計畫，中國投資人持有至少25%股權的企業實體將遭禁止採購美國科技，雖然川普政府只會調查新交易、不影響既有協議，但範圍將同時涵蓋中國國營與民營企業的所有權，且就算中國投資人持股比率低於此限，只要美國政府認定中國投資人可透過董事會席次、授權協議等措施取得特定技術，交易仍可能被封殺。

消息人士也說，財政部的限制措施將分階段實施，不會一次涵蓋「中國製造2025」的所有領域。

為了避免美國特定科技透過貿易流向中國，川普政府也將打擊有利「中國製造2025」的技術出口，國家安全委員會正在匯整相關的政策建議，商務部也正研擬配套措施。不過產業團體擔心，這項出口管控措施將讓他們無法使用技術優勢，導致事業受到衝擊。

專家指出，美國此舉對美中經濟關係造成的長期後果，可能更甚於不斷升溫的關稅貿易戰，更將成為美國開放投資領域數十年來的最重大變革之一，也可能使中國對美投資進一步降溫。

消息人士說，目前不清楚這些投資限制措施何時將生效，以及是否適用於陸資對創投基金的投資，這類基金為美國新創企業提供大量的種子基金。

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