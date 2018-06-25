經濟解析／川普貿易戰將是美國經濟成長的大詭雷

2018-06-25 21:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國與其他國家之間的貿易衝突升高，將使美國原本繁榮的經濟面臨成長明顯減緩的風險。美國政府正在考慮中的各項新措施若付諸實施，將會一口一口啃掉美國的經濟成長。

德意志銀行首席美國經濟學者胡波指出，「美國將會愈來愈痛」。他預測今年美國經濟將成長3%，已實施的關稅措施只會使成長率損失0.1個百分點。

但美國總統川普已威脅將再對2,000億美元的中國產品課徵10%關稅，並對歐盟汽車課徵20%關稅，一旦落實將使美國成長率損失0.3到0.4個百分點；若貿易緊張衝擊消費者、企業界與投資人信心，美國的損失將更大。

穆迪分析公司首席經濟學者詹迪指出，美國經濟雖不會遭到重創，但確會蒙受損失。他預估一連串關稅措施將使美國成長率損失0.3個百分點。

美股迄今似乎未受重創，可能是因為投資人相信川普最新提出的威脅只是談判戰術，而非真正的攻擊計畫。但聯準會已開始關切，主席鮑威爾表示已聽到企業界延後投資及增雇員工的聲音；「貿易政策改變可能使我們必須質疑經濟展望」。

川普政府官員迄今仍淡化處理貿易戰對經濟的衝擊。商務部長羅斯指出，「任何認為經濟將受重創的人，根本是不知所云」。

美國目前經濟熱絡，IHS Markit機構預測第2季將成長4.5%，因減稅刺激消費者及企業支出；這不僅是近四年來最強的一季，也是第1季2.2%成長率的兩倍多。

但關稅措施將推升家庭與企業的支出成本，抑制未來的經濟活動。IHS首席經濟學者貝拉維希指出，減稅效果開始受到侵蝕，若繼續下去，減稅的所有正面效果都將消失。

摩根士丹利首席美國經濟學者單特勒指出，如果川普當真再對2,000億美元中國產品及歐洲汽車課稅，全球經濟成長「將來到反轉點」。

巴克萊銀行經濟研究主管凱勒表示，美國經濟情勢比歐洲、中國及其他國家更經得起貿易戰，因為美國主要靠內需帶動成長。2016年美國出口占國內生產毛額的12%，中國占20%，歐盟更高達43%。中國還能採取寬鬆財政及貨幣政策來抵消貿易戰的衝擊，但歐元區利率已為零，最為脆弱，只能透過歐元貶值來因應。