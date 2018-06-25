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會展推介會在馬尼拉舉行 深耕菲國旅遊市場

2018-06-25 19:12中央社 馬尼拉25日專電

國貿局和貿協今天在馬尼拉舉辦MEET TAIWAN（推動台灣會展產業發展計畫推介交流會），連續第2年帶領業者深耕菲律賓旅遊市場，吸引更多在菲企業赴台辦理獎勵旅遊。

推動台灣會展產業發展計畫推介交流會是由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行，上午在菲國首善之區馬卡蒂市（Makati）香格里拉大酒店登場，吸引近100名菲律賓企業界人士、旅遊會展業者及媒體記者到場參與。

中華民國駐菲代表處經濟組組長王耀輝到場參與。

這次MEET TAIWAN與台北市政府觀光傳播局、南港展覽館、雄獅、佳瑛、佳安、惠康、宏祥等多家旅行社、兆安會展公司及雙向明思力公關公司等單位，攜手推薦台灣會展環境。

帶領台灣旅遊業者來菲的經濟部推動會議展覽專案辦公室主任曾玉淳說，MEET TAIWAN今年以全新「HighFive Taiwan」為主題，搭配獎勵旅遊行銷活動「亞洲超級團隊」，展現台灣獎勵旅遊的行程特色、客製化彈性、景點資源多元性等優勢。

活動現場透過影片傳遞High Five Taiwan的美景與熱情，並以台灣黑熊及原住民為代表，邀請所有與會者一起舉起手High Five Taiwan，炒熱現場氣氛。

外貿協會馬尼拉駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主任陳明淵表示，在新南向政策免簽措施推動下，台灣與菲律賓在經濟、貿易及文化各方面交流更趨密切，持續帶動雙邊旅遊會展來往。

他引述觀光局數字說，2017年菲律賓赴台旅客達29萬人次，較2016年的17萬人次多出12萬人，顯見菲律賓旅客對台灣充滿高度興趣，是台灣會展業海外推廣的重要市場。

中華民國政府試辦對菲律賓普通護照免簽證入境，從2017年11月到今年7月31日，給予菲律賓國民來台灣14天免簽證待遇，屆時視成效決定是否延長辦理。

交流會現場也募集企業組隊報名MEET TAIWAN年度活動「亞洲超級團隊：放膽成就未來」（Asia SuperTeam: Dare for Future）。

「亞洲超級團隊：放膽成就未來」是跨國整合行銷活動，目的在宣傳台灣豐富的企業會議與獎勵旅遊資源，預計邀請日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓及越南8國企業組隊參與，先透過網路競賽選拔，再擇期赴台實地體驗競賽，鼓勵企業夥伴爭奪冠軍及價值5萬美金獎勵旅遊行程大獎。

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