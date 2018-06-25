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非洲最大食品展南非舉行 吸引參展廠商及人潮

2018-06-25 15:49中央社 約翰尼斯堡25日專電

第16屆非洲最大食品展於24至26日在南非第一大城約翰尼斯堡盛大舉行，共有來自全球數千家、近兩萬項食品參展，現場香氣四溢，相當受到民眾歡迎。

展覽定名為「非洲七大」（Africa’s Big Seven，AB7），源於非洲7大食品集團聯合舉辦。每年吸引來自數十國的廠商參展，3天保守估計有超過15萬人次入場參觀。

人類環保意識抬頭，也日漸關注健康飲食，此次展出的食品較往年更著重於天然食材。

來自斯里蘭卡的展商戴席瓦（A.Buddhika deSilva），以肉桂原生椰子油、脫水耶子粉等數十種天然食品，介紹給非洲民眾，並再三強調所有製品均無添加物。

當他知道記者來自台灣時，立刻表示台灣素食人口不少，計畫今年或明年開拓台灣市場，讓台灣民眾也能分享他的產品。他說：「我們很有興趣將產品介紹給台灣民眾，每項產品都符合素食者需求。」

多名大廚現場表演廚藝並與來賓分享食品，讓參觀者大飽眼福與口福。

此次備受矚目的是波蘭館，產品十分豐富，包括巧克力、糖果、水果乾、蔬果罐頭、氣泡飲料及礦泉水等。

越南廠商產品有蠶絲衣飾與稻米；日本廠商則提供數十種小點心試吃，推廣食品製造機器；享譽華人世界的茅台酒則由穿著貴州傳統服飾的少女介紹。

來自北非突尼西亞（Tunisia）的橄欖油設廠已有131年歷史。老闆貝利希瑞亞（Sania Belihiria）接受訪問時表示，橄欖油是植物界很棒的油品。突國人習慣每天早上喝一茶匙橄欖油，增強免疫系統功能。

她說：「我們的產品品質優良，外銷許多國家。進軍台灣已經3年，市場反應良好，業績持續成長，未來展望無窮。」

台灣飲食傲視國際，期待下次展覽會場，也能看到台灣攤位，讓非洲大陸認識台灣美食。

非洲橄欖油
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