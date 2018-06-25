圍阻「中國製造2025」 美國擬雙管齊下限制投資和外銷

2018-06-25 08:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



川普政府準備再向北京出招，這一波全衝著「中國製造2025」計畫而來。路透 分享 facebook

因貿易衝突已和中國劍拔弩張的川普政府，準備再向北京出招，這一波顯然全衝著「中國製造2025」計畫而來，目的在打壓中國希望能領先全球的十個重點產業。

●華爾街日報報導，川普打算限制中國業者投資美國科技公司，並擴大限制技術出口至中國。

知情人士透露，財政部正草擬辦法，將限制中國對白宮所謂 「產業關鍵技術」的公司投資比率不得超過25%，最後敲定的門檻可能低於此比率。此外，國安會和商務部也研擬要「加強」出口管制 ，禁止關鍵技術銷往中國。

●彭博報導，財政部計劃根據一項應急法加強審查中國在美國敏感產業的投資，白宮將宣布中國投資涉及諸多技術的美國企業會對經濟和國家安全構成威脅。這些技術包括新能源汽車、機器人和航太等 。知情人士說，計畫將於（周五）6月29日發布。

●金融時報最早報導，川普政府已決定限制中國投資美國航空和機器人技術在內的美國公司和新創企業。這是川普下令財政部起草並將於本周發布的多項措施之一。

官員也考慮建立一個與美國外國投資委員會（Cfius）平行的獨立機制，但財政部長米努勤排斥這種做法。

據統計，中國今年上半年對美直接投資已驟減逾九成至18億美元，中國在2016年對美直接投資創下新高460億美元。