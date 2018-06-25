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開盤前 不可不知的五件國際要聞

2018-06-25 08:11經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國商務部長羅斯表示，川普已明白表示要保護美國的技術。路透
美國商務部長羅斯表示，川普已明白表示要保護美國的技術。路透
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中國人行昨天降準，土耳其總統厄多安宣布勝選，還有OPEC和油價最新進展。以下是今天開盤前，最值得讀者注意的五件國際要聞：

●中國降準釋放人民幣7,000億元流動性

中國央行昨天宣布下調部分金融機構存款準備金率，向市場釋放人民幣7,000億元資金，為市場注入一針強心劑。中國央行在網站上表示，為進一步推進市場化法治化「債轉股」，加大對小微企業的支持力度，決定從7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。這次降準在市場廣泛預料之中。

近期信用違約事件頻發引燃市場悲觀情緒，中美貿易戰升級令股市暴跌，小微企業融資難、融資貴的問題也愈發凸顯。中國央行半年內降準三次，加之此前超額續作MLF，貨幣政策轉向信號顯現，結構性寬鬆得到確認。

●厄多安宣稱得票過半連任土耳其總統

土耳其總統厄多安周日深夜宣布他和執政黨贏得總統和國會選舉，但在野黨質疑投票結果。

由國營安納杜魯新聞社（Anadolu）公布的初步結果顯示，已開出97.6%選票中，厄多安在總統選舉贏得52.5%選票。

不過，得票率30.8%世俗派反對黨共和人民黨對手殷斯指控安納杜魯新聞社「作票」。他表示，最高選委會發布的數字顯示很多投開票所尚未計票。

●為什麼OPEC增產，油價反而大漲？

石油輸出國組織（OPEC）成員國與其盟友敲定協議，日產量將實質提高約60萬桶，使擔心增產幅度會更大的交易員鬆了口氣，美國原油期貨價格隨之大漲，以一個月來最高價作收，連帶推升能源股行情，埃克森美孚和雪佛龍股價各漲2%左右，漲幅在道瓊指數成分股中名列前茅。

拜能源股上漲所賜，道瓊指數止跌回升，終結連跌八個交易日的頹勢，

道瓊工業指數22日（上周五）漲0.5%至24,580.89點，終止連八跌。標普500指數漲0.2%，以2,754,88點作收，11個類股有八個收漲，能源類股漲2.2%最猛。但科技股下挫拖累那斯達克綜合指數欲振乏力，終場跌0.3%至7,692.82點。

但過去一周來，道瓊指數下跌2%，周線跌幅為3月23日來最大，且已連兩周下挫。標普500指數全周跌0.9%，那斯達克上周跌0.7%，連續四周的漲勢戛然而止。

●美國擬圍阻「中國製造2025」

華爾街日報報導，為打壓「中國製造2025」發展，川普打算禁止中國業者投資美國科技公司，並擴大限制技術出口至中國。

金融時報也引述未具名官員和知情人士的話報導， 川普政府已決定針對「中國製造2025計畫」中明列的產業，來限制中國投資或收購的美國公司。

歐美貿易戰也正式開打，歐盟22日開始對價值32億美元的美國進口產品加徵關稅，美國總統川普同日揚言對歐洲進口車課20%的關稅。

●中興通訊可望解禁

美國商務部官員透露，中興通訊預料「過兩天」就會寄存4億美元，這道手續一旦完成，美國即可解除原本勒令中興通訊七年不得向美國供應商採購零組件的禁令。

路透引述知情人士報導，中興通訊希望周一之前或當天即可寄存這筆款項。

土耳其人民幣川普

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