親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／本田圭佑替補進球 日本2：2戰平塞內加爾

世足／你來我往韌性足 塞內加爾與日本精彩一戰

Google評估進軍電商 傳以印度市場為灘頭堡

2018-06-25 02:38經濟日報 記者李孟宗╱即時報導

消息人士透露，Google正在認真評估進軍印度電商市場，可能選在11月上旬印度排燈節（Diwali）期間推出電商服務，為跨入其他新興市場做準備。

印度商業標準報（Business Standard）報導，在沃爾瑪5月砸160億美元收購印度電商龍頭Flipkart 77%股權後，Google曾洽談要以至少20億美元投資Fiipkart，以跨足印度電商，但如今Google選擇採取亞馬遜五年前的策略，獨自進軍規模達385億美元的印度電商市場。

Google日前宣布以5.5億美元投資中國京東，顯示Google對電商的興趣極濃。知情人士透露，Google祕密進行印度電商計畫已將近一年。這項由Google產品管理部門主管森古普塔（Caesar Sengupta）所主導的計畫，可能是要先在印度電商市場試水溫，然後再進軍其他新興市場。

為瞭解電商市場，Google也做足功課，例如與2,000多家工作室合作，找出適合其電商平台的賣家，目前已找出1.5萬家適合其電商平台的賣家。

Google也與商會合作發展數位計畫，並把許多試辦計畫擴大至符合推行電商的目標規模，同時也改善「Google Shopping」付費廣告服務，計劃讓此服務成為全通路體驗，進而鼓勵實體零售商與Google合作。分析師表示，Google旗下1,800萬名Gmail用戶，將有助Google推出電商服務。

電商印度新興市場

相關新聞

選舉潮加劇新興市場匯率波動

2018-06-25 00:50

羅斯轉挺保護主義 自相矛盾

2018-06-25 00:53

北韓小火箭人 變身外交高手

2018-06-25 00:53

Fed平民化主席 淺白說政策

2018-06-25 00:53

IKEA印度首店7月開張 不供招牌肉丸

2018-06-25 00:32

退休再貢獻 日本活用高齡勞動力

2018-06-25 00:32

日本借調「SENIOR世代」 人才逆流地方

2018-06-25 00:32

書摘／大學創客空間 連校園清潔工都在用水刀製作無人空拍機

2018-06-24 10:03

克羅格攜英線上超市 要搶攻生鮮宅配市場

2018-06-24 00:31

亞馬遜廣告事業 叫陣Google

2018-06-24 00:31

日民宿業轉行 帶動新商機

2018-06-24 00:31

日出手管制 比特幣爆賣壓

2018-06-24 00:31

紐約油價一周漲近6%

2018-06-24 00:31

OPEC將增產 美股終止連八跌

2018-06-24 00:31

土國大選 聚焦經濟政策

2018-06-23 00:03

香奈兒公布年報 108年首見

2018-06-23 00:03

日通膨 終止連兩月跌勢

2018-06-23 00:03

亞股展望 高盛、瑞銀下修

2018-06-23 00:03

OPEC達協議 日增產60萬桶

2018-06-23 00:03

全球股票基金 資金大撤離

2018-06-23 00:03

歐PMI報喜 經濟將擺脫低迷

2018-06-23 00:03

全球股市牛熊不明 聽華爾街專家說策略

2018-06-22 12:50

數據釀的日本國宴酒 70年獺祭轉型重生記

2018-06-22 09:47

美中貿易戰停停打打…一場梭哈

2018-06-21 14:22

不拚砸錢 日本ODA輸出綜合智慧力

2018-06-20 15:53

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

澳洲政府與台灣簽秘密協議 將難民轉診來台就醫

2018-06-24 09:30

小心中國人！為一條鐵路 印度網民氣炸大罵「叛徒」

2018-06-24 09:00

科技富豪邁克菲遭人下毒 昏迷兩天

2018-06-24 07:37

英首相梅伊向威廉王子行屈膝禮 姿勢怪異淪為笑柄

2018-06-24 15:14

影／來台就醫難民抱怨語言隔閡 不知醫療過程很害怕

2018-06-24 10:39

影／心酸！沒錢沒資源 敘女童用罐頭充當義肢

2018-06-24 16:51

諾魯10多難民赴台就醫 外交部：費用全由澳洲政府支付

2018-06-24 11:12

禍不單行！才遭歐盟課稅 美酒廠倒塌9千桶威士忌洩地

2018-06-24 12:33

台競選海報出現杜特蒂 本尊知道後笑了

2018-06-24 14:13

沒看錯？被罵翻天的川普仍獲90%共和黨人支持

2018-06-24 09:58

影／人獅拔河大賽！摔角選手：牠都不動

2018-06-24 17:13

影／穿熱褲秀美腿 黎巴嫩女警新裝有夠辣

2018-06-24 18:18

美商務部長：美方策略是讓中方感受到更多痛苦

2018-06-24 14:02

德國建築爆炸 25傷4重傷

2018-06-24 18:43

趕走白宮發言人惹議 餐廳老闆霸氣喊不後悔

2018-06-24 15:03

開車雖獲解禁 但沙烏地阿拉伯女性仍無法獨立做這些事

2018-06-24 17:23

川普搖擺政策混亂 官員激烈爭吵

2018-06-24 16:28

澳洲採強硬政策 難民送諾魯、馬努斯島難民營

2018-06-24 12:19

沙烏地歷史性一刻 女性開車禁令正式解除

2018-06-24 08:28

川普妻我不在乎夾克惹議 服飾商推我在乎版揶揄

2018-06-24 13:57

美中貿易戰 德媒：陸招數多，美企會吃虧

2018-06-24 18:00

DNA技術揪狼 少女性侵謀殺案32年後終破解

2018-06-24 10:17

難民問題失控 全球6850萬人流離失所

2018-06-24 12:47

移民立場強硬才當選…川普促國會批准「零容忍」

2018-06-24 14:25

白宮高級顧問米勒 川普最爭議政策都有他

2018-06-24 16:23

不想背房貸 澳洲夫妻蓋泥巴袋屋

2018-06-24 13:26

川普揚言課徵汽車關稅 歐盟：絕對奉還

2018-06-24 16:34

華郵：中國貿易報復很快會讓川普有感

2018-06-24 17:44

示威反對越南特區長期租地 32人遭起訴

2018-06-24 09:33

歹徒24秒作案：持槍搶銀行14萬元 警衛來不及反應

2018-06-24 13:06

宇文所安從唐詩愛上漢學 熱情延續半世紀

2018-06-24 13:15

義、馬互踢「人球」 移民船惹爭議

2018-06-24 17:58

書摘／大學創客空間 連校園清潔工都在用水刀製作無人空拍機

2018-06-24 10:03

英演唱會售票平台大混亂 有人拿到無效票有人座位升級

2018-06-24 12:41

紐西蘭總理產後出院 千金名字很有愛

2018-06-24 13:15

紡織產業到時裝 不容忽視的越南時尚

2018-06-24 08:27

不滿川普政府 白宮發言人被餐廳要求離開

2018-06-24 13:26

加州2017年安樂死 有374人

2018-06-24 15:03

世界狗狗選醜大賽 鬥牛犬奪冠贏4萬元獎金

2018-06-24 15:03

陸方接手 部分布國在台留學生暑期轉學

2018-06-24 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top