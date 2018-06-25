Google評估進軍電商 傳以印度市場為灘頭堡

2018-06-25 02:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟宗 ╱即時報導



消息人士透露，Google正在認真評估進軍印度電商市場，可能選在11月上旬印度排燈節（Diwali）期間推出電商服務，為跨入其他新興市場做準備。

印度商業標準報（Business Standard）報導，在沃爾瑪5月砸160億美元收購印度電商龍頭Flipkart 77%股權後，Google曾洽談要以至少20億美元投資Fiipkart，以跨足印度電商，但如今Google選擇採取亞馬遜五年前的策略，獨自進軍規模達385億美元的印度電商市場。

Google日前宣布以5.5億美元投資中國京東，顯示Google對電商的興趣極濃。知情人士透露，Google祕密進行印度電商計畫已將近一年。這項由Google產品管理部門主管森古普塔（Caesar Sengupta）所主導的計畫，可能是要先在印度電商市場試水溫，然後再進軍其他新興市場。

為瞭解電商市場，Google也做足功課，例如與2,000多家工作室合作，找出適合其電商平台的賣家，目前已找出1.5萬家適合其電商平台的賣家。

Google也與商會合作發展數位計畫，並把許多試辦計畫擴大至符合推行電商的目標規模，同時也改善「Google Shopping」付費廣告服務，計劃讓此服務成為全通路體驗，進而鼓勵實體零售商與Google合作。分析師表示，Google旗下1,800萬名Gmail用戶，將有助Google推出電商服務。