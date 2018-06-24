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修圖神人哭了 Adobe訓練AI辨識哪些照片有修過

2018-06-24 22:33經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

很多人會用Adobe旗下的Photoshop軟體修圖，但當須要證實圖片真偽時，許多經過修圖神人改造的圖片就會引發不少紛爭。

這正是為什麼，Adobe正在訓練人工智慧（AI）分辨真照片與假照片或經修圖照片的差異。這個AI會仔細檢視圖片的噪點，並找出不尋常的部份。

在法庭上，圖片有時會被當成司法鑑定的證據，這時候，辨別照片是否經過修圖的工具就格外重要。不過，目前還不清楚，當圖片品質低落時，AI辨識假照片的功力是否會大幅降低。

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