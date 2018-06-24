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28年前挑戰駕車禁令 沙國女子讚遲來自由

2018-06-24 21:57中央社 利雅德24日綜合外電報導

為挑戰女性駕車禁令，保守的沙烏地阿拉伯1990年時有47名女性開車駛入首都利雅德街頭，而遭到逮捕。如今禁令解除，當時入獄的巴克說，她羨慕外甥女年輕時就能享受駕車自由。

路透社報導，巴克（Fawzia al-Bakr）當年參與抗議行動後，不但失去工作，還收到死亡威脅而被迫搬家。28年後，沙國今天起正式解除女性開車禁令。午夜一過，她的23歲姪女阿提格（Majdooleen al-Ateeq）便開車出門，體驗在國內首次合法駕車。

阿提格表示：「這和坐在後座感覺大不同。我真的很開心，邊開車邊到處看。我還不習慣這種感覺。」

女性駕車禁令長期被視為沙烏地阿拉伯壓迫女性的象徵。去年9月沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）下令將解禁時，阿提格正在上學途中，她最近才從美國的大學畢業。

阿提格說：「我當時得打電話給在利雅德的家人，問他們這是不是真的。我所想的全是：我可以做自己的事，不需要再請任何人載我。」

沙烏地阿拉伯以多項宗教和文化因素為由禁止女性駕車，強迫她們依賴男性親屬接送，或花大錢請司機。

運動人士要求終止對女性的歧視行為，這些行為限制女性在社會扮演的角色，並規定她們在法律上須受男性監護。而女性駕車禁令則成為這些運動人士首要打擊目標。

1990年11月6日出現首場公開抗議行動。47名女性在利雅德市中心開車繞行近1小時，直到遭到宗教警察逮捕。其中包括阿提格的姑姑巴克和她的母親。

阿提格今天自行駕車前來拜訪巴克。巴克表示：「老實說，我羨慕她。對她而言，不論是開車、買保險或其他任何事，都自然不過。以往對我們而言，這些卻極度困難。」

巴克還說：「我很興奮，樂見我們的社會和國家領袖終於願意接受女性開車。我們可以自在行動，一如世界上任何其他國家的女性。」

巴克計畫今年11月6日開始駕車上路，以紀念她當年歷史性的抗議行動。

沙烏地阿拉伯

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