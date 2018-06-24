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Ikea印度展店 規模全球最大

2018-06-24 17:55經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

世界最大家具零售商瑞典宜家家居公司（Ikea ）即將進軍人口龐大的印度市場，在海德拉巴市（Hyderabad）開設的門市及餐廳將在7月開張。這座商場占地達3.7萬平方公尺，號稱公司史上最大的餐廳設置1,000個座位，估計每年可吸引數百萬名顧客前來消費。

為入境隨俗，Ikea新門市的餐廳將推出迎合印度當地口味的食物，含豬肉及牛肉這類觸及宗較敏感的食物，將不會出現在餐廳內，因此，Ikea舉世聞名的瑞典肉丸也不會端上桌。Ikea駐印度副理安東尼表示：「餐廳將會提供雞肉丸子和蔬菜丸子」。

他說：「50%的餐點將是瑞典風味料理，包括鮭魚和蝦子等等。此外，我們還會供應一些印度料理，像是黃豆湯和印度香飯，還有印度咖哩角。」

由於印度消費者對價格很敏感，因此在本地或家庭式經營的商店就可滿足他們對家具的需求。但Ikea計劃在這個亞洲第三大經濟體投資15億美元，以吸引印度民眾前來消費。目前為止Ikea已斥資近7.5億美元購置了四個商場用地，除了7月將開幕的海德巴拉市商場外，另外三間將座落在孟買、邦加羅爾以及新德里。

安東尼說：「我們非常看好印度市場，也很興奮能進軍印度市場。一般來說，我們為試水溫，只會在新市場開設一間門市；但在印度市場，我們全力以赴，一口氣開設四間門市」。

Ikea希望觸及印度12.5億人口的中產階級，並藉此開啟新的收入來源。但歐睿國際（Euromonitor International）分析師阿迪拉祖表示，由於印度市場競爭激烈，Ikea還有一段路要走，「Ikea要在印度市場獲利，仍需要一點時間」。

印度瑞典軍人

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