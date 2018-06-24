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川普揚言課徵汽車關稅 歐盟：絕對奉還

2018-06-24 16:34中央社 巴黎23日綜合外電報導

歐洲聯盟執行委員會（EC）高階官員表示，美國若採取任何調高歐製汽車關稅的行動，歐盟（EU）必會有所回應。這是美歐雙方針對持續升溫貿易大戰的最新言詞交鋒。

歐盟表示，在反制川普聲稱美國受到歐盟不公平對待的同時，歐盟會繼續在美歐貿易爭端中採取以牙還牙的升溫策略。

川普昨天揚言，要對所有在歐盟區組裝的進口車課徵20%關稅。一個月前，美國政府針對進口車和相關零件是否會威脅國家安全一事展開調查，商務部將調查截止期限訂在2019年2月。

法國「世界報」（Le Monde）今天報導，主管就業與成長的歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）表示：「若他們決定提高進口關稅，我們再度別無選擇，必須有所反應。」

歐盟本週對28億歐元的美國產品課徵關稅，以回應歐盟金屬製品因被美國視為國安威脅而遭課稅。

卡泰寧說：「我們不想透過推特（Twitter）公開（就貿易問題）交鋒。我們應讓情勢不再升高。」

彭博（Bloomberg）取得的歐盟內部備忘錄顯示，歐盟行政機關歐盟執委會指出，美歐之間的1兆歐元貿易都是公平交易，歐盟執委會質疑川普聲稱歐盟必須因不公平貿易作法而受到懲罰的主張。

備忘錄引述美方統計指出，美國2017年對歐盟的服務類貿易有450億美元順差；歐盟是美國的最大投資者，占後者外來直接投資的72%，總部設於歐盟的企業在美國聘僱320萬人。

根據備忘錄，若將商品、服務和投資主要所得的貿易涵蓋在內，美國對歐盟有120億歐元順差。

美國目前對歐盟進口的載客車課徵2.5%關稅，輕型卡車則為25%。歐盟則對美國進口車課徵10%關稅。

歐盟川普公平貿易

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