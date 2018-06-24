短租盛行 歐美加強控管

2018-06-24 01:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



雖然對於全球上千萬名遊客來說，Airbnb提供了多元住房類型和平價的選擇，但對各國政府和當地居民來說，Airbnb等短租業者卻是以價格排擠掉長期租房者、規避政府管制和課稅的存在。

2016年，西班牙巴塞隆納政府以持續廣告無照公寓為由，對Airbnb開罰60萬歐元。今年4月，西班牙帕爾馬成為首個全面禁止向觀光客出租公寓的西班牙城市，因為研究發現當地有2萬間無照出租公寓，2015至2017年短短兩年暴增50%。荷蘭阿姆斯特丹的主要政黨上個月宣布一項激進措施，禁止繁華區的短期租房，以打擊所謂「過度觀光」（Overtourism）。以下為各大城市對Airbnb的管制措施：

紐約市：屋主近期內須將其房屋登記為租賃房產。

舊金山：屋主能提供的租房日數上限為90天，且所有屋主必須是常住居民。

聖塔莫尼卡：房客入住期間，屋主也得住在屋內。

巴黎：屋主能提供的租房日數一年只有120天。

柏林：Airbnb重新恢復為合法平台，但面臨一連串嚴格的新規定。

巴塞隆納：Airbnb屋主須持有觀光執照並支付年費。

阿姆斯特丹：Airbnb類型的租房出租日數上限將砍半減至30天。

巴利亞利群島：在Airbnb上廣告未經登記租房者將處以30萬歐元罰金。

雪梨：新法將強制取締在短期租屋舉辦派對。