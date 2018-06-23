巴隆：美股相對強勢 可見美國打贏貿易戰勝算大

2018-06-23 23:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



在貿易戰緊張氛圍下，美股三大指數上周同步下挫，道瓊工業指數全周跌2%，標普500指數周線跌0.9%，那斯達克綜合指數一周來跌0.7%，終結連續四周的漲勢。

然而，比起中國股市，美股表現相對較強。大陸上證綜合指數一周來重挫4.4%，今年來跌幅達13%。相形之下，標普500指數今年來上漲3.3%。

兩地股市的反應，是否透露出美國將打贏貿易戰的訊息？

巴隆周刊（Barron's）美國股市專欄作家雷維松（Ben Levisohn）撰文指出，美股展現韌性，顯示投資人揣測一旦美、中打起貿易戰，美國將佔上風。

華府已宣布對價值500億美元的中國製品加徵關稅，而北京當局馬上表示將以等值關稅報復美國。美國總統川普並考慮對大陸貨額外再祭出2,000億美元的懲罰性關稅，中國方面也可能再次跟進。如此你來我往，以牙還牙，中方很快就會發現再也沒什麼貨品可列入對美課稅清單了，畢竟去年中國只進口價值約1,300億美元的美國貨，而美國從中國進口產品總額卻高達5,050億美元。

當然，中國還可使出一些招數修理美國，但傷人也會傷己。可能的做法包括：

● 放手讓人民幣貶值。比方說貶個6%至10%，藉此抵銷美國加徵關稅的衝擊。但反效果是，可能導致投資人放棄中國金融市場。

● 設法拋售持有的美國公債。但若一點一點脫售，市場可輕易吸收；若試圖一口氣大量倒貨，恐怕根本找不到買方接手。

● 鼓勵中國消費者抵制美國貨，就像2012年抵制日本貨那般。但這可能反過來傷害大陸勞工，因為蘋果、寶鹼（P&G）、卡特彼勒（Caterpillar）等美商在大陸市場銷售的產品多半在當地製造，而麥當勞在大陸事業的持股比重只有20%。

這不是說北京當局不會尋求報復，而是這些報復手段不僅效果有限，代價也很高。

雷維松說，中國的確擁有一項優勢。因為中國國家主席習近平不必為選舉操心，他不用擔心可能因關稅大戰造成消費者受苦，而被踢下台。但川普卻得顧及能否在2020年的總統大選競選連任成功，美國眾議員也面臨每兩年改選一次的選票壓力。