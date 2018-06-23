美股漲跌互見 石油類股強勢

2018-06-23 05:04 中央社 紐約22日綜合外電報導



美股今天漲跌互見，道瓊工業指數結束連8黑走勢，石油類股表現強勁。

由於石油輸出國家組織（OPEC）同意增產原油，激勵油價大漲。埃克森美孚公司（Exxon Mobil）和雪佛龍公司（Chevron）股價強攻走高。

道瓊工業指數終場上漲119.19點，或0.49%，收在24580.89點；標準普爾500指數上漲5.12點，或0.19%，收在2754.88點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌20.136點，或0.26%，收在7692.816點。