石油股強勢 美股道瓊指數盤中勁揚

2018-06-23 05:04 中央社 紐約22日綜合外電報導



油價勁揚帶動石油類股走強，華爾街股市今天盤中上漲，道瓊工業指數有望扭轉連8黑格局，然而科技股表現疲弱，抑制美股漲勢。

受到石油輸出國家組織（OPEC）同意增產原油激勵，北海布倫特原油價格在連跌3天後，今天上漲1.83美元報每桶74.88美元。

埃克森美孚公司（Exxon Mobil）股價上漲2.4%，雪佛龍公司（Chevron）股價上揚2.7%，成為推升道瓊和標準普爾500指數的主要力量。