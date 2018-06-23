歐股收紅 汽車股因利空受挫

2018-06-23 01:40 中央社 倫敦22日綜合外電報導



歐洲股市今天收紅，儘管歐盟宣布對美國貨施以報復性關稅，但投資人似乎不感到憂心，然而美國總統川普威脅對歐洲進口車課徵新關稅，導致歐洲汽車類股走弱。

倫敦FTSE 100指數上漲1.67%，收在7682.27。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.54%，收在12579.72。

巴黎CAC 40指數上漲1.34%，收在5387.38。