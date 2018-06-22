經濟解析／歐洲應以退為進降汽車關稅 化解貿易戰

2018-06-22 23:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普在推特上發文，揚言對進口自歐盟的汽車課徵20%關稅。歐盟接下來有兩條路可選，一是準備對美國汽車祭出報復性關稅，二是藉有條件讓步化解緊張情勢。路透評論指出，提議降低汽車進口關稅或許有損歐洲的顏面，但或許能避免釀成更大的經濟傷害。

川普22日在推文中寫道：「根據歐盟長久來加諸在美國與其偉大企業上的關稅與貿易障礙，如果這些關稅和障礙不儘快撤除，我們將對他們銷往美國的車全面課徵20%的關稅。在美國生產吧！」

在此之前，川普政府已經對歐盟和其他國家的鋼、鋁製品加徵關稅，並且開始對進口的汽車、卡車和零件展開調查，這可能為提高汽車進口關稅鋪路。為報復美國的鋼鋁關稅，歐盟22日起也正式對美國共和黨票倉州的代表性產品如牛仔褲、重機和波本威士忌加徵關稅。如果川普真的把汽車進口關稅提高到20%，歐盟可能再度反擊。

但這並非最好的解決之道，因為川普醞釀中的汽車關稅將重創德國汽車大廠。據Evercore ISI的分析，三大汽車公司福斯（Volkswagen）、戴姆勒（Daimler）和寶馬汽車（BMW）若自己吸收多出來的關稅成本，可能合計付出約53億美元的代價。若歐盟對美國其他產品實施相稱的關稅報復措施，將造成歐洲消費者遭受物價上漲的衝擊，即使向世界貿易組織（WTO）申訴，對川普也不太可能發生嚇阻作用。

歐洲除了選擇以棍棒反擊外，另有根胡蘿蔔可給川普，就是順勢調降汽車進口關稅。川普在推文中頻頻抱怨歐洲對美國汽車進口課徵10%的關稅，高於美國對歐洲進口車課徵的2.5%稅率。但根據歐盟的統計數據，其實去年美國銷往歐盟總值65億歐元的小客車中，只有價值10億歐元的車被課到10%的稅。福特等美國車廠的生產重心已從歐洲人偏好的小轎車轉移，所以銷量不太可能突然間超越福斯和其他歐洲車廠。

若歐盟選擇迎合川普，也必須付出代價 。按WTO規定，歐洲若對美國調降關稅，也必須對其他貿易夥伴國一視同仁，這將升高低價中國電動車入侵BMW和雷諾地盤的風險。

然而，築起關稅壁壘，終會懲罰到消費大眾，並非正確的解決之道。歐洲更好的做法，是獎勵車廠大手筆投資開發電動車，一如中國的做法。