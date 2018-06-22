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貿易戰再升溫！歐盟報復關稅上路　川普嗆將對歐車課稅

2018-06-22 22:57聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

歐盟自22日起對美國威士忌、牛仔褲和摩托車等產品課徵報復性關稅，而在歐盟關稅生效之際，川普22日回嗆要對從歐洲進口的汽車課徵20%關稅。

川普22日推文說：「基於歐盟長久以來對美國和偉大的公司及工人設下的關稅與貿易壁壘，若這些關稅和壁壘不被迅速打破和消除，我們將對進入美國的所有汽車徵收20%的關稅。在這裡建造。」

川普威脅對歐洲進口車課重稅。歐新社
川普威脅對歐洲進口車課重稅。歐新社
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歐盟川普牛仔褲

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