沙國：OPEC每天增產100萬桶原油

2018-06-22 23:12 中央社 維也納22日綜合外電報導



沙烏地阿拉伯石油部長法勒今天表示，石油輸出國家組織（OPEC）成員國已同意每天共同增產100萬桶原油。

法新社報導，法勒（Khaled al-Faleh）在OPEC會後表示：「我很欣慰，在一天結束之際，針對不斷討論的（增產）100萬桶，我們獲得一致同意。」

法勒並說，沙國不顧伊朗反對，建議增產100萬桶，獲得一致支持。

路透社報導，主要耗油國不斷呼籲協助降低原油價格並且避免供應短缺，在此情況下，OPEC龍頭老大沙國說服勁敵伊朗合作，OPEC從7月起溫和增產。

美國、中國和印度籲請OPEC增產，以避免原油供應不足，可能損及全球經濟。