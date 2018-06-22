川普揚言對歐盟進口車課20%關稅

2018-06-22 22:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普22日在推特（Twitter）上發文，揚言對進口自歐盟的汽車課徵20%關稅，福斯（VW）和寶馬汽車公司（BMW）股價應聲下挫。

川普在這則推文中寫道：「根據歐盟長久來加諸在美國與其偉大企業身上的關稅與貿易障礙，如果這些關稅和障礙不儘快撤除，我們將對他們銷往美國的車全面課徵20%的關稅。在美國生產吧！」