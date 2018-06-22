石油類股反彈 道瓊和標準普爾開漲

2018-06-22 22:37 中央社 紐約22日綜合外電報導



石油輸出國家組織（OPEC）幾乎達成適度增加供應的協議，在石油相關類股反彈之下，華爾街股巿今天開盤大致上漲。

開盤約15分鐘左右，道瓊工業指數漲0.4%，來到24567.96點。藍籌股組成的道瓊指數已連跌8個交易日。

標準普爾指數漲0.3%，成為2757.73點。那斯達克指數跌0.2%，來到7695.06點。