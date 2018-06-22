有此一說：善於擺撲克臉 有潛力縱橫商場

2018-06-22 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



若你善於擺一副「撲克臉 」而且敏於察言觀色，可能具備縱橫商場的潛力。面無表情的人也許令人覺得莫測高深甚至顧人怨，但眾所周知喜怒不形於色的功夫有助於在牌桌上贏錢。若能在高壓環境下保持神情泰然自若，不讓旁人察覺葫蘆裡賣什麼藥，這種本事不僅在賭場很吃香，在商場也很有用。

財經新聞網站MarketWatch報導，加州大學戴維斯分校本周發表的研究報告發現，要能夠在賭注甚高的環境下做出明智的決定，一大關鍵是：在不洩露自身訊息的同時，儘可能洞悉對手的情況。

這項報告（「駕馭策略的不確定性涉及的認知訊息加密」）檢視逾3.5萬人在為期三周的線上撲克牌遊戲中，彼此如何互動。研究員發現，牌打得最好的玩家，出牌依據不只是手上拿到什麼樣的牌，也會視對手的舉止行事，在玩牌過程中不斷斟酌該向對手釋出多少自身的訊息、而自己又能蒐集到多少對手的訊息。

這項報告研究無限注的德州撲克（Texas Hold'em）遊戲，玩這種牌所需的核心技巧是虛張聲勢，也就是策略性地釋出錯誤訊息給對手，讓對手搞不清楚自己手上到底有什麼牌。 例如，拿到一副好牌的玩家也許會故意小額押注，想誤導對方；一手爛牌的玩家則可能大手筆下注，意圖釋出手上的牌很強的不實訊息。

《撲克MBA》一書作者丁金（Greg Dinkin）說：「許多人以為撲克玩家的第六感很強，或天生具有看穿別人虛張聲勢的本領，但其實這只是根據一連串的資訊處理，做出更好的決定。」

這項研究顯示，只有10%到15%的人用撲克牌賭博會贏錢。不過，研究結果適用的範圍並不局限於牌桌，若能練就「在高不確定性、高賭注的競爭環境下，仍能擷取、處理、隱瞞寶貴資訊」的功力，可能成為一些企業求之不得的人才。

以下是在牌桌上克敵制勝的撲克牌好手悟出的一些道理，也可應用到商業領域：

擁抱不確定性

撲克好手贏牌的主要原因，是接受他們不知對手會出什麼牌的現實，並以敏銳的觀察力與臨場反應見招拆招。著有《像賭牌一樣思考：如何在資訊有限下做更明智決定》一書的前職業撲克好手杜克（Annie Duke）說：「擁抱不確定性，以撲克玩家的方式思考，可能讓你在商場上前途遠大。」

儘量汲取資訊

杜克說，優秀的撲克玩家重視「過程導向」甚於「結果導向」，也就是不要光憑手上牌的好壞下賭注。撲克好手有可能把一手好牌打輸，也可能把一手爛牌打成好牌。她說：「結果和決定之間的關聯很鬆散，你不該對某個單一結果反應過度。」同樣的道理也適用於股票投資和職場，成功人士懂得，到某個地步應採納更理性的元素，尤其是在高壓力的情況下。

避免在壓力下做決定

要在牌局中贏大錢，玩家必須訂個「損失限度」，也就是能容忍賠錢、直到離開牌桌的底限。此外，也最好設定並謹守「時間限制」，比方說規定自己只能打幾小時的牌，畢竟人疲累時常做出很差的決定。同理，在商場和股市，也該預設「評估點」和「停損點」。

站在對手立場思考