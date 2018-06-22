美國最佳CEO 曾9次被拒簽入境的華裔移民奪魁

2018-06-22 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



2018全美最佳CEO 百強榜單出爐，全球最大的招聘網站GlassDoor公告，華裔的創業家Zoom公司袁征（Eric S.Yuan）拿下第一名。 分享 facebook

2018全美最佳CEO百強榜單出爐，由全美大公司（員工人數1000人以上）員工票選的最佳老闆，不是排名世界首富的亞馬遜的貝索斯、也不是臉書的祖克伯、或蘋果的庫克，而是華裔的創業家Zoom公司袁征（Eric S.Yuan）當選美國最佳CEO，拿下第一名。

每日經濟新聞報導，視訊會議軟體提供商Zoom的創始人兼CEO袁征，以99%的員工支持率奪魁。

Zoom在GlassDoor上的評分為4.9/5，有96%的公司員工都稱願意向自己的朋友推薦Zoom。GlassDoor是全球最大的招聘網站，主辦全美最佳CEO評選，公司職員可以匿名評價自己的公司和老闆。

拿下全美最佳CEO的Zoom創始人兼CEO袁征，90年代申請美國簽證時，在兩年內曾連續被拒九次入境。初到美國時，因為說不好英語，袁征找工作還處處碰壁。

但他克服萬難和挑戰，在2006年獲得史丹福大學MBA，畢業後在思科成了科技新貴，但2011年他創業成立Zoom，現在已為三分之一的世界500強企業提供視訊會議服務。

袁征透露，他創業動機很簡單，要追溯到他在中國讀大一的時候。當時，和女友想隔兩地，一年只能見兩次面，想見卻不能見促使他開發可以視頻通話設備的想法。