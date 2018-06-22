貿易戰陰霾下日圓走強 日股開低

2018-06-22 09:09 中央社 東京22日綜合外電報導



日本股市今天開低，全球市場在貿易緊張升高下擴大跌勢，且日圓兌美元走強。

日經225指數早盤下跌1.02%或231.15點，來到22461.89點。東證一部指數下跌0.94%或16.44點，來到1734.19點。