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白宮內鬨？ 傳部分官員尋求重啟與中對話避免貿易戰

2018-06-22 07:40經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國對中國關稅7月6日生效，消息人士透露，部分白宮官員正爭取在關稅實施的大限之前重啟與中國的談判，以免爆發貿易戰，但他們的計畫也引發與主張對中強硬派人士的內鬥。

知情人士稱，白宮國家經濟委員會的人員最近幾天聯絡了前政府官員及中國問題專家，以評估在未來兩周進行高層磋商的機會。據稱，該委員會的構想之一，是邀請中國國家副主席王岐山訪美。

這項消息反映，一些美國官員有意在340億美元的中國產品受到關稅打擊之前尋求和解，而不是坐視全球最大的兩個經濟體之間爆發貿易戰。儘管如此，只要美國政府內部反對此舉的人士仍堅持懲罰北京，近期內實現這種談判的機會就很渺茫。

迄今為止，美國總統川普尚未表現出讓步的跡象。川普決定對中國500億美元商品課徵關稅後，中方立即回應，將採同規模報復。川普周一指示官員，研擬對另外2,000億美元中國商品加徵10%關稅，並聲稱如果中方又報復，他會再另外對2,000億美元商品課稅。

白宮沒有立即回應置評請求。

美國政府已表示，在7月6日之後，另外價值160億美元的中國商品經過公告期後也將被加徵關稅。美中貿易戰的疑慮升高，過去一周來持續拖累美股，道瓊工業指數連續八個交易日下跌。

據傳部分白宮官員尋求與中國重啟談判以避免貿易戰，但機會可能不大。圖為美國商務部長...
據傳部分白宮官員尋求與中國重啟談判以避免貿易戰，但機會可能不大。圖為美國商務部長羅斯。 路透
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