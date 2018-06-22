親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／進攻無章法、防守鬆散 別為阿根廷哭泣

道瓊收跌近200點連八黑 貿易戰疑慮拖累工業股

2018-06-22 07:17經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周四下跌，道瓊工業指數連續八個交易日收跌，因工業股受貿易戰疑慮拖累下滑；亞馬遜和線上零售商股價下挫，因美國最高法院裁定允許州政府要求線上零售商向客戶徵收銷售稅。

道瓊工業指數收跌196.10點或0.8%，跌至24,461.7點；標普500指數收跌17.56點或0.63%，至2,749.76點；那斯達克指數下跌68.56點或0.88%，至7,712.95點。

道瓊指數連跌八個交易日，本周稍早已跌破去年收盤水準；標普500指數過去八個交易日裡有七天收跌。Ladenburg Thalmann Asset Management執行長Phil Blancato表示：「這將導致對川普政府推進經濟政策的能力失去信心，對移民和關稅政策的信心降低，也使市場面臨壓力。」

德國戴姆勒下調今年盈利預估，寶馬表示正關注「策略選項」，因中美貿易戰影響後，美國大型製造商和汽車生產商個股承壓走軟。

最高法院裁定美國各州可以對線上零售商徵收銷售稅後，亞馬遜和EBay股價重挫。亞馬遜一度下挫1.9%，Ebay跌3.2%。

英特爾執行長科再奇辭職，因調查揭露他與公司一名員工曾有「一段兩廂情願的關係」，違反公司政策。英特爾股價下挫2.4%，拖累標普500指數。

能源股重挫1.93%，在石油輸出國組織（OPEC）會議前油價大跌，市場預期產油國將增產。

貿易戰疑慮未除，美股21日收低，道瓊指數連八天收黑。 美聯社
貿易戰疑慮未除，美股21日收低，道瓊指數連八天收黑。 美聯社
分享

標普移民美股

相關新聞

貿易戰升溫 戴姆勒降財測

2018-06-22 00:09

歐盟印度出招 反制鋼鋁稅

2018-06-22 00:09

南韓五年砸20億美元 拚第四次工業革命

2018-06-22 00:09

美市調機構調查／現代新車品質 包辦前三名

2018-06-22 00:09

大阪震損507億 重創關西觀光

2018-06-21 23:53

伊朗暗示妥協 OPEC有望小幅增產

2018-06-21 23:43

太陽能面板價創新低

2018-06-22 00:09

菲股跌入熊市 頹勢難止

2018-06-22 00:09

英國利率 按兵不動

2018-06-22 00:09

阿根廷沙烏地納MSCI新興指數

2018-06-22 00:09

義國疑歐派掌權 股匯債全倒

2018-06-22 00:09

伊朗鬆動 OPEC+增產有影

2018-06-22 00:09

西方疑中再添一例 英干預航太業交易案

2018-06-21 22:30

日本國會驚傳發現大麻草 不排除違法栽種

2018-06-21 21:25

OPEC致力達成增產新協議 伊朗持保留態度

2018-06-21 19:21

美國結婚率低 為何Tiffany戒指仍賣翻天？

2018-06-21 18:30

投資人觀望貿易戰 歐股開盤小漲

2018-06-21 18:26

涉操控匯市 德銀遭紐約州罰62億元

2018-06-21 18:26

歐企調查 中國失去首選投資吸引力

2018-06-21 18:26

川普貿易攻勢恐危及經濟 美議員砲轟商務部長

2018-06-21 17:49

哪些新興市場挺得住這波賣壓？彭博點名台灣

2018-06-21 16:29

美中貿易戰停停打打…一場梭哈

2018-06-21 14:22

紐時：美經濟獨強 成貿易戰王牌

2018-06-21 14:14

投資美國台灣團規模最大 國務院：展現美台價值

2018-06-21 14:04

「選擇美國」投資高峰會 中油砸百億美元採購LNG

2018-06-21 12:20

川普懲罰貿易盟友 歐盟藉機擴大全球夥伴

2018-06-21 11:44

非法民宿仍未下架 日觀光廳要求Airbnb內部調查

2018-06-21 11:41

太陽能板單位價格跌到歷史低點

2018-06-21 11:39

誰怕貿易戰？ FAANG股除蘋果外都創新高

2018-06-21 11:28

新加坡推廣電子支付 2025年前成無支票社會

2018-06-21 11:17

黃金失色要怪川普 銅價五連跌、WTI創一周最大漲勢

2018-06-21 08:43

三大央行總裁警告貿易戰很傷 黑田稱台灣也被嚴重波及

2018-06-21 08:34

美元逼近11個月高峰 美債殖利率上漲

2018-06-21 07:51

美光本季展望佳 盤後股價漲

2018-06-21 07:31

OPEC會議受關注 油價震盪

2018-06-21 07:29

台ADR跟隨台股漲跌 除聯電外全漲

2018-06-21 07:14

沙烏地阿拉伯、阿根廷獲晉升MSCI新興市場 明年生效

2018-06-21 06:51

那斯達克靠科技、媒體股再創新高 貿易隱憂續壓道瓊

2018-06-21 06:32

Fed主席：持續升息理由充分

2018-06-21 06:14
看更多

熱門文章

影／韓航董娘飆罵司機影片曝光 獅吼威力不下其女

2018-06-21 13:45

服務生為客結帳 發現竟是自己被盜信用卡

2018-06-21 10:41

俄女因世足球星受孕送華堡？ 漢堡王刪低俗貼文並道歉

2018-06-21 08:53

川普打貿易戰有王牌？ 紐約時報：美國強勁的經濟

2018-06-21 11:21

澳洲數學家套公式7中樂透 狂贏1200萬元

2018-06-21 14:55

哥倫比亞踢輸日本 洋男拍片拐日本妹說「我是妓女」

2018-06-21 14:18

解密文件曝光 尼克森同意日與台斷交

2018-06-21 14:10

美軍3大戰略轟炸機往返美韓一趟要1億台幣

2018-06-21 16:43

好有愛！ 他鞋子穿爛捨不得換 全班秘密集資送新鞋

2018-06-21 12:18

「情」何以堪 英特爾CEO辭職

2018-06-22 00:09

零容忍政策逆轉！ 梅蘭妮亞多次勸說 川普終收手

2018-06-21 12:51

英醫院開強藥奪走450多命 梅伊政府致歉

2018-06-21 19:13

美國結婚率低 為何Tiffany戒指仍賣翻天？

2018-06-21 18:30

美解密文件／日本對美說：與中國是夫與妻 日台是夫婦

2018-06-21 14:13

這麼多名牌包怎麼來的？大馬前總理納吉這麼解釋

2018-06-21 09:43

美解密文件／中日建交 台灣地位談判焦點

2018-06-21 14:11

陸媒放話 中方恐反擊道瓊大企業

2018-06-22 00:09

投資美國台灣團規模最大 國務院：展現美台價值

2018-06-21 14:04

北韓官媒：金正恩、習近平討論加強技術戰略合作

2018-06-21 08:04

恭喜！ 紐西蘭總理產下女娃 重3310公克

2018-06-21 14:43

日本公務員提早3分鐘買午餐 遭扣日薪一半

2018-06-21 18:29

北韓走出去 傳高麗航空平壤飛西安將開航

2018-06-21 22:34

以色列第一夫人涉詐欺、背信 公帑私用遭起訴

2018-06-21 19:44

三大央行總裁警告貿易戰很傷 黑田稱台灣也被嚴重波及

2018-06-21 08:34

這棟大樓的設計靈感來自「iPod」 落成後會長這樣

2018-06-21 14:58

加拿大大麻合法化 10月17日正式上路

2018-06-21 09:48

海平面上升 美國沿岸房價恐下跌

2018-06-21 18:29

中國公司買軍火企業 英國政府出手攔下

2018-06-21 14:57

北韓官媒披露 金正恩與習近平「一對一」密談

2018-06-21 14:17

川普懲罰貿易盟友 歐盟藉機擴大全球夥伴

2018-06-21 11:44

觀察站／美日救急不救窮 解決兩岸問題要靠自己

2018-06-21 14:15

無國界醫生員工買春 曾開除19人

2018-06-21 17:33

影／非洲小村將鱷魚供若神明 數百年未傳致命事件

2018-06-21 17:19

「流感飯店」徵人體實驗自願者 住免錢再給11萬你要嗎?

2018-06-21 12:21

出大絕！為防大學入學測驗舞弊 阿爾及利亞全國斷網

2018-06-21 17:53

憂心貿易戰 美股下挫道瓊指數連8黑

2018-06-22 05:47

川普政策急轉彎 移民家庭仍難團圓

2018-06-21 19:45

「選擇美國」投資高峰會 中油砸百億美元採購LNG

2018-06-21 12:20

黃金失色要怪川普 銅價五連跌、WTI創一周最大漲勢

2018-06-21 08:43

太陽能板單位價格跌到歷史低點

2018-06-21 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top