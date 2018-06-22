道瓊收跌近200點連八黑 貿易戰疑慮拖累工業股

2018-06-22 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四下跌，道瓊工業指數連續八個交易日收跌，因工業股受貿易戰疑慮拖累下滑；亞馬遜和線上零售商股價下挫，因美國最高法院裁定允許州政府要求線上零售商向客戶徵收銷售稅。

道瓊工業指數收跌196.10點或0.8%，跌至24,461.7點；標普500指數收跌17.56點或0.63%，至2,749.76點；那斯達克指數下跌68.56點或0.88%，至7,712.95點。

道瓊指數連跌八個交易日，本周稍早已跌破去年收盤水準；標普500指數過去八個交易日裡有七天收跌。Ladenburg Thalmann Asset Management執行長Phil Blancato表示：「這將導致對川普政府推進經濟政策的能力失去信心，對移民和關稅政策的信心降低，也使市場面臨壓力。」

德國戴姆勒下調今年盈利預估，寶馬表示正關注「策略選項」，因中美貿易戰影響後，美國大型製造商和汽車生產商個股承壓走軟。

最高法院裁定美國各州可以對線上零售商徵收銷售稅後，亞馬遜和EBay股價重挫。亞馬遜一度下挫1.9%，Ebay跌3.2%。

英特爾執行長科再奇辭職，因調查揭露他與公司一名員工曾有「一段兩廂情願的關係」，違反公司政策。英特爾股價下挫2.4%，拖累標普500指數。