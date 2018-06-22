美元隨美股走低 貿易衝突令市場緊張

2018-06-22 07:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周四追隨美國股市下跌，市場漸漸擔心美中之間的貿易緊張局勢可能升級為貿易戰，也有投資人逢美元升到11個月高峰獲利了結。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至94.862。標普500指數下滑，道瓊工業平均指數連續八個交易日下跌，美元隨之走弱。

中國重申，如果美國推出新的2,000億美元中國商品徵稅清單，中方已經做好充分的準備，將綜合使用包括數量型工具和質量型工具在內的各種舉措，作出強有力的回應。 印度也跟隨歐盟對美國商品徵收報復性關稅。

英鎊兌美元走升0.6%至1.3245，英國央行首席經濟學家Andy Haldane出人意料支持升息，提高英國未來數月收緊政策的可能性。

美元兌日圓下跌0.4%至109.97，歐元兌美元升值0.4%至1.1616附近，盤中高點在1.1634。其他公佈政策決定的還有挪威央行，該行維持利率不變，確認9月可能升息；挪威克朗兌歐元上漲0.3%至9.4360克朗。