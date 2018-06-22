油國可能增產 世界油價走弱

2018-06-22 05:57 中央社 紐約21日綜合外電報導



世界油價今天走弱，倫敦市場原油期貨價格更重挫逾2%，原因是石油輸出國家組織（OPEC）即將集會，產油國料將增加產量以穩定油價。

不過，油國組織尚難以就增產一事達成共識，沙烏地阿拉伯雖警告供應短缺將導致油價大漲，但伊朗力阻達成增產協議。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格下跌17美分，收在每桶65.54美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格下跌1.69美元，收在73.05美元。