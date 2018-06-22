貿易隱憂罩頂 美股早盤走低

2018-06-22 01:46 中央社 紐約21日綜合外電報導



由於對隱然出現的全球貿易戰爭有所疑慮，美股今天早盤走低。

股價呈現的頹勢，使得道瓊工業指數有可能一連第8個交易日收低。

華爾街開盤半個小時後，道瓊指數滑落0.5%；標準普爾指數跌0.2%；近日連創新高的科技股那斯達克指數跌0.1%。