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卡普空可能為任天堂Switch推出更多雲端遊戲

2018-06-21 23:17經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日本遊戲公司卡普空可能透過雲端串流服務，在任天堂遊戲機Switch上推出更多高階遊戲，這暗示未來的電視遊戲也可能會像電影和音樂一樣，走向串流服務。

華爾街日報引述知情人士報導，上個月已在Switch平台推出雲端版「惡靈古堡7」的卡普空，未來可能會在Switch上推出更多雲端版遊戲。該公司的招牌遊戲還包括「洛克人」、「快打旋風」、「魔物獵人」等，不過詳細的時間和將推出的遊戲都還不明。

卡普空發言人說，公司將會在評估完Switch版的「惡靈古堡7」表現後，再決定是否擴大雲端服務。

由於Switch的本身性能和其他遊戲機相比起來較弱，透過將大量軟體存在雲端，卡普空將能減少仰賴Switch的運算能力，並可省下調整遊戲成本。如果卡普空這項努力結果成功，將可望能吸引更多以高端遊戲聞名的遊戲公司為Switch開發雲端版遊戲。

不過，目前還不清楚卡普空的這項想法會獲得任天堂多少支持，因為任天堂向來對於所有還未準備好提供給大眾市場的科技抱持保守態度，例如虛擬實境（VR）。此外，雲端遊戲必須要連接網路才可遊玩，違背了任天堂的「隨時、隨地、與任何人遊玩」的宗旨。

卡普空上個月在任天堂Switch上首次嘗試推出雲端遊戲「惡靈古堡7」，未來有可能...
卡普空上個月在任天堂Switch上首次嘗試推出雲端遊戲「惡靈古堡7」，未來有可能還會推出更多雲端遊戲。 圖/擷自網路
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