卡普空可能為任天堂Switch推出更多雲端遊戲

2018-06-21 23:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日本遊戲公司卡普空可能透過雲端串流服務，在任天堂遊戲機Switch上推出更多高階遊戲，這暗示未來的電視遊戲也可能會像電影和音樂一樣，走向串流服務。

華爾街日報引述知情人士報導，上個月已在Switch平台推出雲端版「惡靈古堡7」的卡普空，未來可能會在Switch上推出更多雲端版遊戲。該公司的招牌遊戲還包括「洛克人」、「快打旋風」、「魔物獵人」等，不過詳細的時間和將推出的遊戲都還不明。

卡普空發言人說，公司將會在評估完Switch版的「惡靈古堡7」表現後，再決定是否擴大雲端服務。

由於Switch的本身性能和其他遊戲機相比起來較弱，透過將大量軟體存在雲端，卡普空將能減少仰賴Switch的運算能力，並可省下調整遊戲成本。如果卡普空這項努力結果成功，將可望能吸引更多以高端遊戲聞名的遊戲公司為Switch開發雲端版遊戲。