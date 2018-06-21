美國結婚率低 為何Tiffany戒指仍賣翻天？

2018-06-21 18:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國的結婚率已跌到歷史性低點，但Tiffany的訂婚戒指銷售今年來卻反而成長11%，扭轉之前連三年下滑。會有這樣的變化，和這家公司推出新產品或重新調整訂價無關，改變面對顧客的態度才是關鍵。

華爾街日報報導，這家181歷史的老牌珠寶商在新廣告中採用更多的少數族群和同性伴侶，和過去都用白人模特兒來傳達結婚喜悅大不相同。

去年10月接掌Tiffany的執行長柏里歐洛（Alessandro Bogliolo）說：「過去的我們有點太保守，我們必須要承擔一些風險，讓品牌與時俱進。」

據美國人口普查局調查，美國有48%的家庭是結婚夫婦組成的家庭，和1950年的78%相比下降不少，這對有四分之一營收是仰賴結婚和訂婚戒指的Tiffany來說已形成挑戰。

柏里歐洛至今為止對Tiffany所做的品牌重生策略頗有成效。Tiffany去年年終購物旺季的電商和實體門市同店銷售呈現成長，是自2014年10月來的首次單季成長。至4月底止的上季營收更大幅成長10%，淨利躍增53%至1.42億美元。

這樣強勁的財報也讓Tiffany的股價衝上歷年新高。儘管柏里歐洛已經警告公司今年接下來的獲利不會如去年那樣快速成長，因為公司砸重金投資科技、行銷和店面展示，但Tiffany目前股價已衝破136美元，相較一年前才約90美元。