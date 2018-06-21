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沙烏地阿拉伯、阿根廷獲晉升MSCI新興市場 明年生效

2018-06-21 06:51經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

沙烏地阿拉伯和阿根廷晉身取得MSCI新興市場地位，一年後正式生效，此舉代表中東最大股市和最近苦於貨幣崩跌的拉美國家可望獲得數十億美元注資。

全球有1.9兆美元的資產按MSCI新興市場指數為基準投資。MSCI強調，若阿根廷當局對市場實施任何限制措施，就會重新評估將阿根廷晉升的決定。

MSCI董事總經理發布新聞稿說：「國際機構投資人藉支持沙烏地阿拉伯和阿根廷納入新興市場，證實他們可以也準備進入並耕耘這些市場。」

沙烏地阿拉伯和阿根廷晉身取得MSCI新興市場地位，對投資新興市場的信心也有助益，...
沙烏地阿拉伯和阿根廷晉身取得MSCI新興市場地位，對投資新興市場的信心也有助益，路透
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阿根廷MSCI新興市場

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