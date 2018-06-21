沙烏地阿拉伯、阿根廷獲晉升MSCI新興市場 明年生效

2018-06-21 06:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯和阿根廷晉身取得MSCI新興市場地位，一年後正式生效，此舉代表中東最大股市和最近苦於貨幣崩跌的拉美國家可望獲得數十億美元注資。

全球有1.9兆美元的資產按MSCI新興市場指數為基準投資。MSCI強調，若阿根廷當局對市場實施任何限制措施，就會重新評估將阿根廷晉升的決定。