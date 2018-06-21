那斯達克靠科技、媒體股再創新高 貿易隱憂續壓道瓊

2018-06-21 06:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



在科技股和媒體股的拉抬下，那斯達克綜合指數周三再創歷史新高，道瓊工業指數則在貿易戰疑慮下繼續下跌。

標普500指數止住了連續三天的跌勢，那斯達克綜合指數創下歷史新高，受到Facebook股價突破200美元的提振。

截至美東時間下午4點，標普500指數上漲0.2%，報2767.32點；那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7781.52點，創歷史收盤新高；道瓊指數下跌0.2%，報24657.80點，連續第七天下跌。

Gorilla Trades策略師 Ken Berman指出，那斯達克和代表小型股的羅素2000指數較不受貿易戰的衝擊，不過他也提醒，「投資人仍擔憂貿易戰牽連範圍會加大。 」

交易員目前普遍懷疑，川普貿易恫嚇只是一種談判策略。

在此心理下，晶片股止跌反彈，費城半導體指數漲0.5%，過去三日跌2%。

21世紀福斯公司大漲7.3%，迪士尼調高對其核心事業出價，志在拚過康凱斯特。迪士尼漲1.1%，康凱斯特也漲1.8%。

Facebook漲2.3%，創歷史新高，投資人樂觀預期該公司的Instagram 和Messenger子公司將繼續帶動廣告收入成長。

星巴克公司（Starbucks）大跌9.1%，因預測第3季同店銷售額僅增1%，星巴克也宣布明年在美國關閉150家分店。