親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易交鋒
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／科斯塔踢破鐵桶陣 西班牙1：0氣走伊朗

那斯達克靠科技、媒體股再創新高 貿易隱憂續壓道瓊

2018-06-21 06:32經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

在科技股和媒體股的拉抬下，那斯達克綜合指數周三再創歷史新高，道瓊工業指數則在貿易戰疑慮下繼續下跌。

標普500指數止住了連續三天的跌勢，那斯達克綜合指數創下歷史新高，受到Facebook股價突破200美元的提振。

截至美東時間下午4點，標普500指數上漲0.2%，報2767.32點；那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7781.52點，創歷史收盤新高；道瓊指數下跌0.2%，報24657.80點，連續第七天下跌。

Gorilla Trades策略師 Ken Berman指出，那斯達克和代表小型股的羅素2000指數較不受貿易戰的衝擊，不過他也提醒，「投資人仍擔憂貿易戰牽連範圍會加大。 」

交易員目前普遍懷疑，川普貿易恫嚇只是一種談判策略。

在此心理下，晶片股止跌反彈，費城半導體指數漲0.5%，過去三日跌2%。

21世紀福斯公司大漲7.3%，迪士尼調高對其核心事業出價，志在拚過康凱斯特。迪士尼漲1.1%，康凱斯特也漲1.8%。

Facebook漲2.3%，創歷史新高，投資人樂觀預期該公司的Instagram 和Messenger子公司將繼續帶動廣告收入成長。

星巴克公司（Starbucks）大跌9.1%，因預測第3季同店銷售額僅增1%，星巴克也宣布明年在美國關閉150家分店。

奇異公司（General Electric）跌0.5%，有報導說奇異26日起將被 Walgreens Boots Alliance取代，自道瓊工業指數成份股剔除。

交易員目前普遍懷疑，川普貿易恫嚇只是一種談判策略。歐新社
交易員目前普遍懷疑，川普貿易恫嚇只是一種談判策略。歐新社
分享

標普星巴克迪士尼

相關新聞

Fed主席：持續升息理由充分

2018-06-21 06:14

臉書、Netflix股價登頂 那斯達克再寫歷史新高

2018-06-21 05:02

沙烏地阿拉伯、阿根廷獲晉升MSCI新興市場 明年生效

2018-06-21 06:51

道指成分股一上一下…凸顯產業變遷

2018-06-21 00:22

甲骨文上季獲利優於預期

2018-06-21 00:22

韓縮短工時／政策躁進 就業市場急凍

2018-06-21 00:22

銷售成長不如預期 星巴克將關閉美國150家門市

2018-06-21 00:22

韓縮短工時／三星響應 到班更有彈性

2018-06-21 00:22

奇異股價重摔 被踢出道瓊指數

2018-06-21 00:22

南韓縮短工時 給企業半年緩衝期

2018-06-21 00:22

設歐元區預算 德法達共識

2018-06-21 00:22

踢走奇異 道瓊指數再無元老級成分股

2018-06-21 00:09

反制美鋼鋁關稅 歐盟報復性關稅明生效

2018-06-21 00:02

歐洲首例！這個機場要推出比特幣和以太幣ATM

2018-06-20 22:56

加碼搶親 迪士尼提高競標福斯的價格至713億美元

2018-06-20 22:17

反制！ 歐盟22日將公布對美報復性關稅措施

2018-06-20 21:23

不願當川普移民政策幫兇 微軟員工上書老闆

2018-06-20 18:51

不拚砸錢 日本ODA輸出綜合智慧力

2018-06-20 15:53

OPEC部長齊聚維也納 是否增產意見分歧

2018-06-20 15:00

白宮最新報告：中國「經濟侵略」威脅美國和全球

2018-06-20 14:42

憂川普保護主義 亞洲企業信心指數下滑3季首見

2018-06-20 14:35

韓國最大比特幣交易所被駭 數字貨幣集體暴跌

2018-06-20 14:30

亞股反彈上漲多 美中貿易戰仍讓市場不安

2018-06-20 14:07

以中國為基地 駭客入侵衛星與國防公司

2018-06-20 13:12

表現不佳 奇異被踢出道瓊指數

2018-06-20 11:31

白宮最新報告 抨擊中國威脅美國科技和安全

2018-06-20 11:17

澳洲電信公司瘦身計畫 宣布裁員8000人

2018-06-20 10:12

美退出聯合國人權理事會 引發多方抨擊

2018-06-20 09:19

日股開高 市場氛圍保守謹慎

2018-06-20 09:15

北美半導體設備5月出貨27億美元 續創新高

2018-06-20 08:44

iPhone可獲關稅豁免？ 川普首席貿易顧問不知情

2018-06-20 07:57

增產預期升高使油價挫跌 美元走高打壓金價

2018-06-20 07:42

避險需求帶動美元、日圓上揚 南非蘭德跌至七個月低點

2018-06-20 07:27

台股ADR跟隨全球股市跌勢 除中電外全面下滑

2018-06-20 07:12

美中貿易爭端升溫 道瓊指數重挫近300點

2018-06-20 07:06

美中貿易戰火上加油 道指抹去全年升幅

2018-06-20 04:55

新興市場ETF資金出走

2018-06-20 00:40

麥肯錫示警 垃圾債爆違約潮

2018-06-20 00:40

亞洲富豪資產增速 冠全球

2018-06-20 00:40
看更多

熱門文章

法第一夫人女兒首度鬆口 大談馬克宏師生戀祕辛

2018-06-20 12:18

經濟解析／中國贏不了關稅乒乓大戰 但握有其他武器

2018-06-20 19:12

彭博：大陸的貿易戰籌碼有大豆、波音和金正恩

2018-06-20 11:31

習近平和川普二選一 澳洲人比較相信他

2018-06-20 17:14

白宮最新報告：中國「經濟侵略」威脅美國和全球

2018-06-20 14:42

高盛執行長：美國不想自殺 對中關稅威脅只是談判策略

2018-06-20 11:10

影／辦喪禮竟變陪葬 子抬母棺慘遭重壓致死

2018-06-20 18:07

還不走人？川普升高中美貿易戰火 鴿派財長沉默表不滿

2018-06-20 17:30

都是牠惹的禍！ATM故障裡面鈔票全成碎紙

2018-06-20 13:58

陸籍女服務生不會說英文 新加坡男嗆：滾回你國家

2018-06-20 13:52

韓國最大比特幣交易所被駭 數字貨幣集體暴跌

2018-06-20 14:30

川普太空軍行不行 軍方、國會、專家都打問號

2018-06-20 11:00

有此一說：在美國賣屋 前門黑漆漆可賣更高價

2018-06-20 21:37

「你要叫我總統」 馬克宏被學生直呼小名變臉

2018-06-20 15:19

鐵腕處理無證移民 美國土安全部長上館子吃飯遭抗議

2018-06-21 00:22

被要錢要到怕！ 父母對24歲啃老兒申請保護令成功

2018-06-20 16:06

白宮貿易顧問：中國可能低估川普的決心

2018-06-20 08:39

邊界「零容忍」政策轉彎！ 川普簽行政命令 讓家庭團圓

2018-06-21 02:14

各國都有屁孩 英青年刻字、推石毀冰河時期遺跡

2018-06-20 12:57

反制！ 歐盟22日將公布對美報復性關稅措施

2018-06-20 21:23

台日元首地震推特互動 總統府：期待未來更多合作

2018-06-20 19:46

iPhone可獲關稅豁免？ 川普首席貿易顧問不知情

2018-06-20 07:57

好萊塢與金正恩 恐淪中國貿易戰籌碼

2018-06-20 16:37

教宗說話了 批評川普拆散移民家庭「不道德」

2018-06-20 22:02

不願當川普移民政策幫兇 微軟員工上書老闆

2018-06-20 18:51

彭博：習近平握北韓籌碼 中美衝突恐擴大

2018-06-20 13:37

2018世界50大最佳餐廳義大利奪冠 曼谷搶下亞洲第一

2018-06-20 11:23

歐盟對美啟動第一波關稅報復行動 周五生效

2018-06-20 19:52

美放話 陸回擊：不會在壓力下屈服

2018-06-20 13:37

貿易戰美再放話 ：「中國低估川普決心、 損失更大」

2018-06-20 13:36

影／中學生沒大沒小？馬克宏當眾給他上一堂課

2018-06-20 15:33

日本業餘女相撲隊誕生 選手：打破性別歧視是動力

2018-06-20 16:03

川普將施壓共和黨參議員 放過中興通訊

2018-06-20 08:24

影／婦人巡田離奇失蹤 村民剖開蟒蛇腹驚見全屍

2018-06-20 17:21

美官員：北韓數日內開始交還韓戰美軍遺體

2018-06-20 08:41

加拿大「娛樂用」大麻合法化 最快9月上路

2018-06-20 07:59

美中貿易爭端升溫 道瓊指數重挫近300點

2018-06-20 07:06

影／美脫口秀重編《一帶一路》 歌詞狂酸習近平

2018-06-20 15:37

表現不佳 奇異被踢出道瓊指數

2018-06-20 11:31

小溫馨又來了 安倍推特中文感謝對大阪災情關心

2018-06-20 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top