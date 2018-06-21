科技和媒體類股領漲 那斯達克再創新高

2018-06-21 04:54 中央社 紐約20日綜合外電報導



科技和媒體類股領漲，華爾街股巿那斯達克指數今天再創新高。不過貿易戰一觸即使造成焦慮，道瓊工業指數收黑。

那斯達克指數漲55.93點或0.72%，以7781.52點作收。美國和中國相互叫陣，貿易戰一觸即發。儘管如此，那斯達克今天的表現再度超越另外兩大指數。

道瓊工業指數跌42.41點或0.17%，收在24657.80點。

標準普爾指數漲4.73點或0.17%，收2767.32點。